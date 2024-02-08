شاهد.. صورة جديدة لأحمد العوضي من "حق عرب"

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد “ حق عرب ” تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان القادم ، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من الشوارع والميادين المصرية .

وظهر أحمد العوضي في إحدى الصور التي نشرت من مسلسل حق عرب ، في أحد المشاهد برفقة كلب ، وهو يتشاجر مع أحد الأشخاص.

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف .

والفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.