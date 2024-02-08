محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء مستشفى منفلوط المركزي بتكلفة 400 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مستشفى منفلوط المركزي الجديد بتكلفة إنشاءات بلغت 400 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 90 %.

وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال والتي يجري انشاؤها ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم تنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 .

رافقه خلال الجولة النائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب إبراهيم نظير عضوا مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف بالمحافظة ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.



بدأ محافظ أسيوط ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها والتشطيبات النهائية بمبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد وتابع أعمال التشطيبات بمختلف أقسام المستشفى "وحدة الغسل الكلوي"، فضلًا عن استكمال أعمال تركيب شبكات الأكسجين والغازات واستمع من المهندس المسئول إلى معدلات التنفيذ التي وصلت إليها الأعمال، مشددًا على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، ومراعاة المعايير القياسية في أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان.



وأشار المحافظ إلى أن مستشفى منفلوط النموذجي تم إنشاؤها على مساحة 12 ألفًا و726 متر وتضم أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل، بنك دم، صيدلية) بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما.

ولفت، إلى أن المستشفى سيعمل بطاقة 151 سريرًا من ضمنهم 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة و4 غرف عمليات و2 وحدة مناظير كما يضم المستشفى سكن للأطباء وذلك بتكلفة اجمالية للانشاءات والاعمال المدنية بلغت قيمتها التقديرية 400 مليون جنيه.



وأوضح اللواء عصام سعد عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجدول الزمني المقرر وتشغيل المستشفى في المواعيد المحددة لخدمة أكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، فضلاً عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا والتي يبلغ عددها 137 وحدة صحية ومركز صحي ما بين انشاء جديد وتطوير واحلال كلي يجرى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

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