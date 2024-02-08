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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يسري الشرقاوي: قرارات السيسي بزيادة الأجور ستؤثر على سيولة وانسيابية الأسواق بالمرحلة المقبلة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنّ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في توقيت مناسب، حيث كان القطاع الاقتصادي في حاجة إليها، لأنها تشكل غطاءً كبيرًا للكثير من المواطنين. 

يسري الشرقاوي: قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها أمس خاطب فئة كبيرة من محدودي الدخل 

وأضاف «الشرقاوي»، في مداخلة هاتفية،عبر القناة الأولى والفضائية المصرية،: «هذه القرارات بخصوص الحماية الاجتماعية سوف تؤثر على سيولة وانسيابية الأسواق بالمرحلة المقبلة». 


وتابع مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها أمس خاطب فئة كبيرة من محدودي الدخل ومستحقي الحماية المجتمعية، وأصابت كثيرا من أهدافها، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجة كبيرة، ولكن هناك حاجة إلى مواصلة آليات السيطرة على التضخم ومواصلة الدولة العمل بالأسلوب المميز المتعلق بإدارة السياسة المالية والاقتصادية وكل ما يتعلق بكبح جماح التضخم وتعزيز القدرات الإنتاجية على المديين القصير والبعيد. 

الشرقاوى رجال الأعمال السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي محدودي الدخل

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