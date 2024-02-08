محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بـ3 مراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكلفيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض هيبة الدولة على أراضيها وممتلكاتها ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.



وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت الحملات بمراكز أبنوب وأسيوط وأبوتيج عن إزالة 24 حالة تعدي على أملاك الدولة منها 23 حالة تعدي بالمباني على مساحة 1578 متر مربع مباني وحالة تعدي على أملاك الدولة بالزراعة على مساحة 3 فدان.

ولفت إلى أن الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة وجهات الولاية وبالتعاون مع مديرية الأمن وبإستخدام معدات تلك الوحدات المحلية.



وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى موجهًا جميع رؤساء الوحدات المحلية بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها حفاظًا على الصالح العام مطالبًا بتوثيق أعمال الإزالة قبل وأثناء وبعد وإعداد تقارير يومية دقيقة ومفصلة بما تم إزالته علي أرض الواقع مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة الأزمات والعمليات المركزية ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

يذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

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