ميناء رفح البري يستقبل 76 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، 76 مصابًا ومرافقا فلسطينيا (40 جريحًا و36 مرافقًا) من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات بمحافظات الجمهورية.



وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري- في تصريح صحفي - إنه جرى عبور الجرحي والمرافقين الفلسطينيين القادمين من غزة، بالإضافة إلى عبور 118 من حملة الجوازات المصرية.



وكان مطار العريش الدولى بشمال سيناء، قد استقبل أمس طائرة مساعدات من دولة الأردن تحمل 11.5 طن من الأدوية والمواد الإغاثية مقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية لقطاع غزة.. تمهيدا لإدخالها عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

