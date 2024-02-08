عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : حزمة الحماية الاجتماعية إنسانية وتؤكد انجاز الرئيس السيسى للبسطاء

السيد شمس الدين ،
السيد شمس الدين ، عضو مجلس النواب

وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرهت الرئيس السيسي وتشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بالإنسانية وتؤكد أن الرئيس السيسى ينحاز دائماً للبسطاء ويضعهم فى مقدمة اهتماماته معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه القرارات سوف تسهم في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لجميع الفئات لتوفير احتياجات المعيشة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية وارتفاع أسعار جميع السلع.


وقال " شمس الدين " في بيان له اليوم : إن هذه القرارات جاءت من القيادة السياسية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار مؤكداً أن إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وتخلق بيئة لائقة تسودها الاستقرار .


وأكد النائب السيد شمس الدين أن قرار ومضاعفة رفع الحد الأدنى للأجور سوف يستفيد منه الملايين من العاملين بالدولة وأسرهم ويؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على استيعاب الضغوط التضخمية ويعكس إحساسا من الحكومة بمعدلات التضخم المرتفعة موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه الكبير على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة والبسطاء منهم
وحذر النائب السيد شمس الدين من استغلال جشع بعض التجار ومحتكري السلع لهذه القرارات برفع الأسعار بعد الإعلان عن هذه الزيادات مطالباً من الحكومة الرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار بصفة مستمرة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحالون الاتجار فى قوت الشعب

السيد شمس الدين قرارات الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

انتهاء إجازة نصف العام اليوم.. وقرار عاجل لسد عجز المُعلمين بالمدارس بالترم الثاني

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

قرار قضائي عاجل بشأن قضية رشوة وزارة التموين

ادعم نقابتك: لا بد من إعطاء فرصة للشباب في انتخابات المحامين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب كتيبة مدفعية من قطاع غزة| تفاصيل

بينهم مصر.. من هي الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار في غزة؟

وزيرة التضامن تلتقي وفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة.. وتستعرض التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

تجار الدولار فى ورطة.. الداخلية تكثف حملاتها لضبط المضاربين بالعملات الأجنبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ