كهربا يثير الجدل برسالة عبر انستجرام

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب في رسالة غامضة: “المهم تفضل نضيف.. أحلى ما في الدنيا قلبك النضيف”.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏أفريقيا.‏

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم وتضمن بعض الجوانب البدنية وتقسيمة الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏