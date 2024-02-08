عاجل.. الطائرات الأمريكية والبريطانية تشن غارتين على أهداف حوثية في اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنوا غارتين على أهداف تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة الظبرة في رأس عيسى بمديرية الصليف شمالي غربي محافظة الحديدة في اليمن.

ويأتي هذا في إطار الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران في اليمن والعراق وسوريا.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأمريكي، إن قواته نفذت غارة دفاعًا عن النفس على طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في اليمن.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس: "تعرفت القوات الأمريكية على الطائرتين المسيرتين المفخختين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنهما تمثلان تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وفي سياق متصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغا في وقت مبكر من أمس الأول الثلاثاء عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا.