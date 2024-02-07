حل سياسي.. وزير الدفاع السعودي: المملكة ملتزمة بدعم اليمن وتعزيز الحوار بين الأطراف

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد ين سلمان علي التزام المملكة بدعم اليمن وتعزيز الحوار بين الأطراف للتوصل إلى حل سياسي.

وكان وزير الدفاع السعودي قال في تصريحات له : أكدت للمبعوث الأميركي لليمن دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لخارطة طريق تدعم مسار السلامدوزير دفاع السعودية يلتقي رئيس الأركان الباكستاني.. والكشف عما التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني، الفريق أول ساهر شمشاد، الاثنين، في الرياض.

وكان قد غرد الأمير خالد بن سلمان على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "التقيت معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني الفريق الأول ساهر شمشاد".



وأردف وزير الدفاع السعودي قائلا: "استعرضنا العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بلدينا الشقيقين، وبحثنا أوجه التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، وناقشنا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".