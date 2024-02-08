إصابات بالجملة بوجه عمرو سعد بسبب معارك الغربان

نشر الفنان عمرو سعد صور له بعد انتهائه من تصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد الغربان.

وظهر عمرو سعد فى الصور وعليه وجه الكثير من الكدمات والإصابات، وعلق عليها قائلا: بعد معارك فيلم الغربان أمس.





عمرو سعد يتحدث عن الغربان





وقال الفنان عمرو سعد إنه أوشك على انتهاء تصوير أحدث أفلامه “الغربان” والذى من المنتظر أن يصدر فى دور العرض السينمائية قريبًا.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وأضاف عمرو سعد فى تصريحات تليفزيونية، أنه سينتهي من تصوير كواليس فيلمه “الغربان” بعد أسبوعين ، وأن الفيلم يحتوي على الكثير من الصعوبات لأنه تصور فى الكثير من دول العالم ، نظرًا أنه يحكي على حقبة الأربعينيات، وأنه سيكون أكبر فيلم فى تاريخ السينما العربية من حيث ضخامة الإنتاج.

تأجيل مسلسل رمضان

ونشر عمرو سعد خلال الفترة الماضية تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تأجيل مسلسله الجديد الى رمضان 2025.

وقال عمرو سعد: جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC.

ومن أبرز الأفلام التي قدمها عمرو سعد خلال مشواره الفني هما: الآخر، المدينة، : خيانة مشروعة، حين ميسرة، الكبار، حديد"، أما فى المسلسلات وضع أمنى، بركة، الاختيار، ملوك الجدعنة، الجسر، توبة، الأجهر.