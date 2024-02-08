عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إصابات بالجملة بوجه عمرو سعد بسبب معارك الغربان

عمرو سعد من تصوير
عمرو سعد من تصوير الغربان

نشر الفنان عمرو سعد صور له بعد انتهائه من تصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد الغربان.

 

وظهر عمرو سعد فى الصور وعليه وجه الكثير من الكدمات والإصابات، وعلق عليها قائلا: بعد معارك فيلم الغربان أمس.

 

عمرو سعد يتحدث عن الغربان



وقال الفنان عمرو سعد إنه أوشك على انتهاء تصوير أحدث أفلامه “الغربان” والذى من المنتظر أن يصدر فى دور العرض السينمائية قريبًا.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وأضاف عمرو سعد فى تصريحات تليفزيونية، أنه سينتهي من تصوير كواليس فيلمه “الغربان” بعد أسبوعين ، وأن الفيلم يحتوي على الكثير من الصعوبات لأنه تصور فى الكثير من دول العالم ، نظرًا أنه يحكي على حقبة الأربعينيات، وأنه سيكون أكبر فيلم فى تاريخ السينما العربية من حيث ضخامة الإنتاج.

 

تأجيل مسلسل رمضان 

 

ونشر عمرو سعد خلال الفترة الماضية تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تأجيل مسلسله الجديد الى رمضان 2025. 

وقال عمرو سعد: جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC.

ومن أبرز الأفلام التي قدمها عمرو سعد خلال مشواره الفني هما: الآخر، المدينة، : خيانة مشروعة، حين ميسرة، الكبار، حديد"، أما فى المسلسلات وضع أمنى، بركة، الاختيار،  ملوك الجدعنة، الجسر،  توبة، الأجهر.

الفنان عمرو سعد الغربان عمرو سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

أول صورة لجيهان حفيدة أصالة من ابنتها شام الذهبي

أخبار الفن: رانيا يوسف تكشف مصير فيلم التاروت ومدحت صالح يتحدث عن لقائه بـ أبيوسف

«معمول بمزاج عالي».. نجوم الفن في عرض «النقطة العميا»

محدش حضر.. تشييع جثمان مجدي نجيب بدون نجوم الفن

أخبار الفن|تفاصيل مسلسل «للأذكياء فقط».. وجدول حفلات ساقية الصاوي بعيد الحب خلال فبراير.. وحلمي عبدالباقى يطرح «بلا عيش وملح» في هذا الموعد

بالتعاون مع مجموعة من الشباب|حلمي عبدالباقى يطرح أغنية «بلا عيش وملح»

بطولة حمدي الميرغني.. تفاصيل مسلسل "للأذكياء فقط"

29 فبراير.. علي الهلباوي يحيي حفلا بساقية الصاوى

ترشيحاتنا

ضبط 72 كيانًا غير شرعي يعمل في السياحة.. تفاصيل

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول لأول مرة بعد العودة من الإصابة

طريقة استخراج شهادة بيانات السيارة 2024

أول رد من جيش الاحتلال على هجوم منطقة النبطية جنوب لبنان

دعاء الأشهر الحرم.. اللهم لا تحرمنا من فعل الطاعات في الأيام المباركات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

طريقة عمل فراخ مشوية بالكبد والقوانص

فستان جريء.. عبير صبري تصدم متابعيها بصورها

مكشوف الضهر.. إنجي علي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ