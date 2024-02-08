عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج وثيقة الزواج إلكترونيا

استخراج وثيقة الزواج
استخراج وثيقة الزواج 2023

استخراج وثيقة الزواج إلكترونيا.. يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج عقد زواج، والتي تقدمها وزارة الداخلية، من خلال خدمة استخراج وثيقة الزواج إلكترونيا.

الأوراق المطلوبة لتحرير عقد زواج

  1. شهادة صحية من مستشفى حكومي أو وحدة طبية بها طب أسرة.
  2. شهادة طلاق رسمي إذا كانت الزوجة مطلقة.
  3. وثيقة الزواج + شهادة وفاة الزوج إذا كانت الزوجة أرملة.
  4. بطاقة الزوج وثلاث صور ضوئية منها.
  5. بطاقة الزوجة وثلاث صور ضوئية منها.
  6. بطاقة وكيل الزوجة وصورة منها.
  7. 6 صور شخصية لكل منهما.

كيفية استخرج وثيقة زواج إلكترونيا

بإدخال صلة القرابة لمقدم الطلب

الاسم رباعي

اسم الأم

الرقم القومي

اسم الزوجة أو الزوج

الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة

ثم إدخال بيانات مقدم الطلب ونظام الدفع

ثم إتمام الطلب

ليتحدد بعدها موعد ومكان الاستلام.

مدة استخراج وثيقة الزواج

تصدر خلال 7 أيام عمل.

شروط استخراج وثيقة الزواج 2023

أن يكون تاريخ الزواج بعد أبريل لسنة 1962.
يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.

يجب أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقاً.
يجب كتابة بيانات الزوج والزوجة (ثلاثي – رباعي).
 


 طريقة إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

 من خلال العنوان الإلكتروني  https://moi.gov.eg.

و إنشاء حساب على الموقع، بـ"تسجيل دخول"، وبعدها اختيار "إنشاء حساب جديد"، و إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي.

استخرج وثيقة زواج استخرج وثيقة زواج إلكترونيا وثيقة زواج وثيقة الزواج الكترونيا استخراج وثيقة الزواج شروط استخراج وثيقة الزواج 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

ضبط 72 كيانًا غير شرعي يعمل في السياحة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

كيفية دفع مخالفات المرور من بوابة الحكومة المصرية

للسفر.. كيفية استخراج فيش جنائي 2024

موعد الزيادة الجديدة لأجور العاملين بالدولة

طرق التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2024

كيفية حجز تذاكر القطارات بإجازة منتصف العام 2024

كيفية دفع مخالفات المرور أونلاين وخطوات الاستعلام عنها

لو هتسافر.. كيفية استخراج شهادة التحركات أونلاين

ماذا حدث بأسعار الذهب في الفترة المسائية؟.. عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. بيان عاجل من النائب العام بشأن 60 متهمًا محبوسًا احتياطيًا

بشائر شهر الخير | انخفاض ومفاجآت في أسعار السلع قبل رمضان 2024

إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة.. توجيه عاجل من أطباء مصر

رئيس جديد لأركان الجيش اللبناني .. وهذه سيرته الذاتية

بكى بدل الدموع دم.. حقيقة ارتباط نزار الفارس بـ حورية فرغلي| تفاصيل

ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

طريقة عمل فراخ مشوية بالكبد والقوانص

فستان جريء.. عبير صبري تصدم متابعيها بصورها

فيديو

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

محامي ريهام سعيد يفجر مفاجأة حول طبيب التجميل اللبناني

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ