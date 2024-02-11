هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديدا لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام وظهرت فيه وهي تبكي باستخدام أحد فلاتر التطبيق الإلكتروني ما تسبب في حالة قلق لمن حولها.

شاهد الفيديو:

مزحت ياسمين عبد العزيز باستخدام الفلتر الذي يظهرها كأنها تبكي في الوقت الذي اعتقد فيه المحيطين بها أنها تبكي بشكل حقيقي في كواليس تصوير إحدى الحملات الدعائية.

علق الفنان أحمد العوضي على زيارة طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز له بالمستشفى خلال مداخلة هاتفية على مع الاعلامي شريف عامر وقال إن علاقته بياسمين خاصة جدا حتى بعد الانفصال وأنها معروف عنها الجدعنة وأنها أول من زارته بالمستشفى.