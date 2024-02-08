انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

تعد الاستثمارات الخليجية في مصر من العوامل الرئيسية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، فبلغ عدد الشركات الخليجية العاملة بمصر حوالي 9 آلاف شركة، ما يمثل قيمة استثمارية تقترب من 70 مليار دولار، وتلعب هذه الشركات دورًا مؤثرًا في تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي.

