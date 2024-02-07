استمرار ضربات الداخلية ضد مافيا تجارة الدولار| هل سيستمر انهياره في السوق الموازية؟

تشهد الأسواق المالية في مصر في الفترة الأخيرة تحوّلات ملحوظة في أسعار العُملات الأجنبية، ولاسيما انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل غير مسبوق، يعكس هذا التراجع الوضع الاقتصادي الراهن والتحركات الجارية على الساحة الاقتصادية المصرية.. ونتناول في هذا التحليل المُفصل أسباب هذا التراجع وتداعياته على الاقتصاد المصري وسوق الصرف.

