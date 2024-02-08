الخطوط المغربية تدعم انتماءها  الأفريقى بشكل مختلف

احتفلت الخطوط الملكية المغربية، شركة الطيران الوطنية في المغرب، وثاني أكبر شركة طيران في إفريقيا، بتدشين التوجه الجديد لعلاماتها التجارية بالقاهرة ، وذلك ضمن احتفالية خاصة ينظمها المكتب الاقليمي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتخلل الاحتفال الذي حضره سفير المملكة المغربية السيد/ محمد أيت أو علي، والسيد/ عبد الرحمن براهيمي – المدير التجاري لدول المغرب العربي، الشرق الإوسط وآسيا، والسيد/ حسن بنبراهيم – رئيس قسم المبيعات للمغرب العربي، الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى كبرى شركات السياحة والسفر المصرية وممثلي الصحافة والاعلام المحلية والدولية.

وبدأ برنامج الاحتفال بتدشين التوجه الجديد للعلامة التجارية متزامنا مع اطلاق الخطوط الملكية المغربية لخطط طموحة للتوسع دولياً مع التركيز على التوسع افريقيا، حيث تعكس العلامة التجارية تجربة سفر دافئة ومضيافة مستوحاة من الثقافة المغربية والإفريقية.

وفي كلمته أمام ممثلي وسائل الاعلام ووكالات السياحة والسفر خلال الاحتفال قال السيد/ مصطفى سطاشي، مدير مكتب القاهرة: "ان تدشين التوجه الجديد للعلامة التجارية يأتي ضمن احتفالية ضخمة تقيمها الخطوط الملكية المغربية في 28 محطة لها حول العالم ، موضحا ان الشعار الجديد للعلامة التجارية يؤكد أن الخطوط الملكية المغربية، شركة طيران مغربية تفتخر بانتمائها الافريقي، تربط أفريقيا بسائر أقطار العالم من خلال مطارها الرئيسي بالدار البيضاء.