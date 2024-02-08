رجال الأعمال المصريين: القطاع الخاص يلتزم بزيادات دورية للعاملين فيه كل عام

قال أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه ستكون هناك زيادات في أجور العاملين بالقطاع الخاص قريبا بنسبة ليست متساوية للقطاع العام.

وأضاف أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "القطاع الخاص يلتزم بزيادات دورية للعاملين فيه كل عام".

وأشار أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين،: "القطاع الخاص حريص على العمالة وصامد في وجه التحديات الاقتصادية"، موضحا: "هناك تأثير قوي على أصحاب الأعمال خلال الفترة السابقة بسبب وجود انكماش داخل السوق".