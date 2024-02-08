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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسكان أكتوبر.. غلق طرق وفتح أخرى بديلة لمدة شهر| تعرف عليها

صدى البلد

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال خاصة بمسار مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بطريق المحور المركزى الموازى تحديداً أسفل الطريق الدائرى الأوسطى (كوبرى بتروجيت) .

 

مما يستلزم الغلق الكلى للميدان الكائن بطريق المحور المركزى الموازى بالموقع المشار إليه وذلك لمدة شهر إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 9/2/2024 وحتى صباح يوم السبت الموافق 9/3/2024 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .

 

مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :- 

-أولاً: الإتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزى سيتم تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزى وترغب بالسير إتجاه محور جمال عبدالناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الأولى) وصولاً إلى المحور المركزى الموازى حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى للمحور المركزى الموازى وإستكمال السير به حتى تجاوز منطقة الأعمال . 

- ثانياً: الإتجاه القادم من المنطقة الصناعية سيتم تحويل حركة سير المركبات بطريق المحور المركزى الموازى بالإتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزى الموازى إتجاه منطقة البنوك وميدان سيتى سكيب تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الثانية) وصولاً إلى فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبرى ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى (مسار التحويلة الأولى) وصولاً إلى المحور المركزى الموازى عقب تجاوز منطقة الأعمال .

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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