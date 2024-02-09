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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الوثائقي اللبناني “متل قصص الحب” يعرض عالميا لأول مرة في مهرجان برلين

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

يعرض الفيلم الوثائقي اللبناني متل قصص الحب للمخرجة اللبنانية ميريام الحاج عالميا لأول مرة بقسم بانوراما في مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ74 (15- 25 فبراير).

 

وتدور أحداث الفيلم الوثائقي في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. يتابع الفيلم ثلاث شخصيات من ثلاثة أجيال مختلفة تبحث عن مكانها في لبنان، يقف كل من جورج وجُمانة وبيرلا جو أمام بلدهم المشتعل، ولكل منهم رؤية مختلفة لطريقة إخماد تلك النيران، هل من خلال الحرب أم السياسية أم الثورة؟ وبينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. ويبقى السؤال واحد: كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟

 

فيلم متل قصص الحب من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين لشركة Abbout Productions وكارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films. ومونتاج أنيتا بيريز ومديري تصوير جهاد سعادة وميريام الحاج ومحمد صيام وموسيقى تصويرية لمارك كودسي. وإنتاج مشترك لكل من لبنان وفرنسا وقطر والسعودية.

 

تقول ميريام الحاج عن حماسها للعرض العالمي الأول للفيلم "على مدى سبع سنوات من العمل كان فيلم متل قصص الحب رحلة حميمية وسياسية على حد سواء. نحن سعداء باختيار برلين لفيلمنا وبالتجارب التي عشناها. البانوراما قسم جريء على المستوى السياسي وأيضًا الفني، لم يكن من الممكن أن يكون الفيلم في مكان أفضل من ذلك. 

 

وعلّقت المنتجة ميريام ساسين قائلة: "لقد كان صُنع هذا الفيلم تحديًا، فهو يشمل أربع سنوات محورية من تاريخ لبنان المضطرب، وروايات ثلاثة أجيال مميزة، كل منها موسوم بأحداث غيرت الحياة. بينما نحن الفريق الذي يصنع هذا الفيلم، نعيش هذه الأزمة غير المسبوقة.

 

 

حصل فيلم متل قصص الحب على دعم من المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة (CNC)، ومركز تطوير السينما وصندوق الفيلم اللبناني – إحدى مبادرات مؤسسة سينما لبنان. كما حصل الفيلم على تمويل إضافي من مؤسسة الدوحة للأفلام في قطر وصندوق البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وورش عمل أطلس التابعة لمهرجان مراكش السينمائي الدولي.

 

ميريام الحاج هي مخرجة لبنانية. تناول فيلمها الوثائقي الأول هدنة الحرب الأهلية في لبنان وعُرض لأول مرة بمهرجان رؤى من الواقع بنيون سويسرا عام 2015 وتم عرضه في العديد من المهرجانات الدولية، وفاز بالعديد من الجوائز أهمها جائزة لجنة التحكيم الخاصة من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير. 

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