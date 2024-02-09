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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كواليس جديدة في قضية ترامب التاريخية.. تفاصيل

صدى البلد

استمعت المحكمة العليا الأمريكية إلى قضية تاريخية تتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب.

وتقدمت مجموعة من المحامين النشطاء في ولاية كولورادو بدعوى قضائية تهدف إلى منع ترامب من ظهور اسمه في الاقتراعات التي ستجرى في الولاية خلال نوفمبر من هذا العام.

واعتبرت المحكمة العليا الأمريكية في جلستها أن قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو بمنع ترامب من الترشح للرئاسة يشكل مخالفة لحقوق الناخبين بشكل كبير. 

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وأشار القاضي بريت كافانو إلى أنه لم يتم إدانة ترامب بتحريضه على التمرد، ولم يتم توجيه اتهامات رسمية له في هذا الصدد.

وعبر القاضي جون روبرتس، الذي يُعتبر معتدلاً في المحكمة العليا، عن قلقه من أن منع ترامب من الاقتراع سيؤدي إلى وضع يُعتمد فيه قلة من الولايات فقط على تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وسأل روبرتس المحامي الذي يمثل كولورادو عن التداعيات المحتملة لموقفه، وأكد أنه من المرجح أن تثار قضايا أخرى لمنع الترشح في الولايات الأخرى، وبعضها قد ينجح في ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له تبعات كبيرة.

وأعرب بعض قضاة المحكمة العليا الليبراليين أيضًا عن قلقهم من إمكانية استبعاد ترامب. 

وقالت القاضية إيلينا كاجان: "أعتقد أن السؤال الذي يجب أن تواجهه هو، لماذا يجب أن تقرر ولاية واحدة فقط من يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، وليس فقط لمواطنيها ولكن أيضًا للأمة بأسرها؟".

اتهامات الانتخابات الرئاسية الاقتراع اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب

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