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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ترامب يهاجم زملاءه بالحزب الجمهوري بسبب التبرعات.. تفاصيل

ترامب
ترامب

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن دونالد ترامب يهاجم زملاءه من الحزب الجمهوري بقوة شديد، ويرجع ذلك إلى مسألة التبرعات والمساعدة لنيكي هيلي الخصم الوحيد المتبقي من الجمهوريين في وجه ترامب.

 

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن ترامب توعد كل من يتبرع لحملة نيكي هيلي، ولم تسلم هي نفسها منه وأكد أنه سيحاسبها إذا ما وصل للحكم وستُساءل عن الأموال التي وصلت إليها بالانتخابات الرئاسية.

وتابع أن التقارير تتحدث عن أن ترامب نفسه اشتكى مما أسماه بالجمهوريين غير الصالحين، أو الخائنين، وقال إنه سوف يكافح لإزالتهم من مناصبهم وهو ما جعل مستشاري ترامب يجمعون قائمة طويلة بكل الأسماء التي لا ترق له أو تساعد الخصم في هذه المنافسة.

 

وأشار إلى أن رئيسة الحزب الجمهوري في كالرولينا الشمالية تحدثت في وقت سابق بأن من ليس مع ترامب سيعامله كعدو له، مما سبب تخوفا بالحزب الجمهوري.

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