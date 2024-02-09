مفيش أمطار.. الطقس اليوم| استقرار في الاحوال الجوية على كافة الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الجمعة، سوف يشهد استقرار في الاحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى دافئ على جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال الطقس اليوم، 22 درجة مئوية.

ويبقى تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي وصلت إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس تظل مستقرة اعتبارا من الطقس اليوم الجمعة، وحتى السبت، حيث يكون الطقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويظل الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار نشاط الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تصل الشبورة الكثيفة إلى الضباب أحيانا على بعض المناطق، فيما يظل فرص تكون الصقيع على المزروعات موجودة في وسط سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 10 درجات

أما عن فرص الأمطار المتوقع، عودتها خلال الطقس الأسبوع القادم، تكون الفرص موجودة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، حيث تكون خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وتمتد يومي الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال الوجه البحري.

