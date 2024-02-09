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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة في بطولتي الشهيد الرفاعي والمصارعة

طلاب جامعة بنها
طلاب جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن تحقيق طلاب الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية العليا في بطولة الشهيد الرفاعي 51 ،  والمقامة بجامعة حلوان بمشاركة 24 جامعة وكذلك بطولة المصارعة للجامعات المصرية المقامة بجامعة المنوفية.

وقدم الجيزاوي التهنئة إلي الطلاب الفائزين الذين استطاعوا حصد ميدالية ذهبية، 3 فضية ، 4 برونزية ، والتهنئة لطلاب منتخب جامعة بنها لكرة القدم لصعوده إلي الأدوار النهائية ، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما وذلك من أجل وضع طاقاتهم علي المسار الصحيح وإكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة .

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.

رئيس جامعة بنها جامعة بنها بنها بـجامعة حلوان بطولة المصارعة

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