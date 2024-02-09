تعيين نوره السالم أمينا عاما لاتحاد الغرف الخليجية

أصدر رئيس اتحاد الغرف الخليجية قراراً بتعيين، نوره بنت عبد الرحمن السالم بمنصب أمين عام مكلف لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخلجيي.

وكانت نوره عبدالرحمن السالم تشغل منصب ‏مديرة دائرة العلاقات والاتصال المؤسسي باتحاد الغرف الخليجية، وحاصله على شهادة الماجستير بالاعلام بتخصص الاتصال الاستراتيجي.

وحصلت نورة السالم على جائزة العنقاء الدوليه للمرأه المتميزه عام 2017، وعملت من قبل في صحيفة الرياض السعودية كأصغر متعاونه صحفيه سعوديه عام 2008.

وشغلت العديد من العضويات من بينها، عضو في منظمة التوست ماستر العالميه، ومديرة القسم النسائي بفرع هيئة الصحفيين السعوديين لمدة عامين 2021 -2022.