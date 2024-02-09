2262 طن سلع غذائية .. الداخلية تداهم مخازن تجار السوق السودا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

واصل قطاع الأمن العام والإدارتين العامتين لشرطة (التموين والتجارة ، البيئة والمسطحات) بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط (1262) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت قرابة (2400 طن سلع تموينية أبرزها "228 طن أرز – 244 "طن دقيق" – 150 ألف لتر مواد بترولية – 9 آلاف عبوة سجائر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.