أسلحة ومخدرات .. الداخلية تداهم أوكار المجرمين فى 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- الإسكندرية - أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (33) قضية سلاح نارى.. ضبط خلالهم (13 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش - 21 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,840 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,750 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (8 متهمين "لـ7 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (258) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,600 كيلو جرام ).. بحوزة (6 متهمين) و ضبط (6) قضايا سلاح نارى.. ضبط خلالهم (6 قطع سلاح نارى) بحوزة (6 متهمين).

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو– عدد من الأقراص المخدرة).. وكذا ضبط (3 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات) و تنفيذ (844) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.