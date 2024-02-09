سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية– لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية بدائرة مركز شرطة السنطة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (11واقعة سرقة) ، وأرشدوا عن المسروقات.

وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (حلوانى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع "سرقة الأبواب الحديدية" والإتجار فيها.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب (عدد 7 وقائع) وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية (عامل خردة "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه والمسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.