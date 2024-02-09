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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة الإعلامى عمرو رزق رئيس قناة on الأسبق

عمرو رزق
عمرو رزق

توفي صباح اليوم الإعلامى عمرو رزق رئيس قناة on الأسبق، وأعلن أحد أفراد أسرته تشيع  الجنازة عقب صلاة الجمعة.

 

وبدوره نعى أكرم حسنى صديقه عمرو رزق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث كتب قائلا: كنت دايما بتقول لسة أجمل يوم ما جاش يارب النهاردة يكون أجمل أيامك هتوحشني ياعمرو.
 

فيما كتبت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها على “فيس بوك”: "لا إله إلا الله الله يرحمك يارب".

 

 وكتب المذيعة مها بهنسي عبر حسابها على فيس بوك: الله يرحمك يا عمرو، اتصدمت برحيلك. أنت من أطيب وأرق وأرقى الشخصيات اللي اشتغلت معاها. روحك في مكان أفضل. ربنا يهنيك في جنتك ويصبر حبايبك على الفراق. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الإعلامى عمرو رزق عمرو رزق اكرم حسني

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