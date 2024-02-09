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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خبير روسي: الذكاء الاصطناعي يصبح مدمرا في 2035

صدى البلد

تقدم الذكاء الاصطناعي (AI) قدرات متزايدة ومثيرة للجدل في مجال التكنولوجيا، وتشير تقارير حديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يكتسب "ذات وعي" خلال العقد المقبل. 

وفقًا لخبير روسي، روسلان يونوسوف، فإن الذكاء الاصطناعي قد يتطور ليصبح ذات وعي في غضون السنوات العشر المقبلة، حتى دون استخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية الخاصة.

تعتبر أجهزة الكمبيوتر الكمومية التي تستخدم خصائص الفيزياء الكمومية لتخزين البيانات وتنفيذ العمليات في مراحل مبكرة من التطوير وتحتوي حاليًا على قدرات محدودة. ومع ذلك، يوضح يونوسوف أنها "تشبه إلى حد ما نموذج الارتباط في الدماغ البشري"، مما قد يجعلها مرشحًا مناسبًا لتطوير الذكاء الاصطناعي ذو الوعي.

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ووفقًا للخبير، يمكن بناء الذكاء الاصطناعي ذو الوعي الحقيقي، القادر على الإدراك الذاتي، على أجهزة الكمبيوتر الكمومية.

 ومع ذلك، فإن تطوير الذكاء الاصطناعي ذو الوعي الذاتي لا يتطلب بالضرورة استخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية، حيث يمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر ذات المعالجات القائمة على السيليكون أيضًا. ولكن من أجل تحقيق ذلك، ستحتاج الأنظمة الحاسوبية إلى زيادة مضاعفة في قوة الحوسبة وزيادة كبيرة في كفاءة الخوارزميات الرياضية المستخدمة.

يشير الخبراء إلى أن احتمالية إنشاء الذكاء الاصطناعي ذو الوعي الذاتي خلال العقد المقبل أصبحت "غير قليلة" وأن ذلك قد يحدث حقًا. 

وتستثمر البلدان حول العالم بشكل متزايد في تطوير الذكاء الاصطناعي، وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر الماضي إلى أن هذه التكنولوجيا تفتح "فصلاً جديدًا" في وجود الإنسان.

فهي تستخدم بشكل متواصلت الاستخدام في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك العلوم والتعليم والرعاية الصحية.

 ووصف بوتين التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يمكن إنشاؤه لإنتاج الصور والنصوص بأنه "إنجاز بارز من عقل الإنسان". ومع ذلك، اعترف أيضًا بأن ظهور الذكاء الاصطناعي يثير عددًا من القضايا الأخلاقية والأخلاقية والاجتماعية بشأن استخدامه المحتمل.

اقترح الرئيس الروسي أنه نظرًا لكونه "مستحيلاً" تقريبًا أوقف تطور الذكاء الاصطناعي، يجب على البلدان وضع إرشادات لاستخدامه استنادًا إلى القيم والثقافة التقليدية، مما سيضمن وجود "أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وآمنة للبشر".

أجهزة الكمبيوتر التكنولوجيا

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