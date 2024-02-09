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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو موسى: يجب تركيز الموقف العربي على صف واحد لمواجهة إسرائيل

عمرو موسى الأمين
عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية

قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن خلافات فتح وحماس تمثل نقطة ضعف كبرى في القضية الفلسطينية، متابعا أن الموقف العربي يجب أن يتركز علي خلق الصف الواحد لمواجهة إسرائيل.


وأضاف عمرو موسى خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “mbc مصر”: الأقاويل المنتشرة حول حصول حركة حماس عى تمثيل كبير في السلطة الفلسطينية القادمة توقع غير دقيق.

 

 

واسترسل عمرو موسى: إذا تأكد الفلسطينيون من أن حماس ستجعلهم قادرين على مواجهة الاحتلال وعدم الاستسلام سيقومون بانتخابهم في السلطة الفلسطينية القادمة.


ولفت إلى أن القضية الفلسطينية بشكل عام تنتظر صفوفا جديدة من القيادات، ومروان البرغوثي من أكثر الأسماء التي تتردد داخل فلسطين.

 

عمرو موسى جامعة الدول العربية حماس القضية الفلسطينية إسرائيل

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