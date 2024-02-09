عمرو موسى: يجب تركيز الموقف العربي على صف واحد لمواجهة إسرائيل

قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن خلافات فتح وحماس تمثل نقطة ضعف كبرى في القضية الفلسطينية، متابعا أن الموقف العربي يجب أن يتركز علي خلق الصف الواحد لمواجهة إسرائيل.



وأضاف عمرو موسى خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “mbc مصر”: الأقاويل المنتشرة حول حصول حركة حماس عى تمثيل كبير في السلطة الفلسطينية القادمة توقع غير دقيق.

واسترسل عمرو موسى: إذا تأكد الفلسطينيون من أن حماس ستجعلهم قادرين على مواجهة الاحتلال وعدم الاستسلام سيقومون بانتخابهم في السلطة الفلسطينية القادمة.



ولفت إلى أن القضية الفلسطينية بشكل عام تنتظر صفوفا جديدة من القيادات، ومروان البرغوثي من أكثر الأسماء التي تتردد داخل فلسطين.