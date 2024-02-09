القبض على 3 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (مزارع - مقيم بمحافظة البحيرة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 31 سنة وكفالات مالية، فى 33 حكم (جزئى، مستأنف ) بتهم ( تبديد).

كما تم ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة بنى سويف)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس أكثر من 32 سنة، فى 35 حكم (جزئى - مستأنف ) بتهم (تبديد).

وتم ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة بنى سويف)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس أكثر من 24 سنة، فى عدد 30 حكم (جزئى، مستأنف ) بتهم (تبديد).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.