طرح برومو الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي استعداد لعرضه فى رمضان

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الكبير أوى البرومو الدعائى الأول للجزء الثامن الذى من المفترض عرضه خلال موسم رمضان القادم.



وظهر أحمد مكي فى الجزء الثامن من المسلسل بالشخصيات المتعارف عليها والذى قدمها من قبل.

روجت منصة واتش إت لمسلسل الكبير الجزء الثامن بنشر بوسترات لكل شخصية من شخصيات أحمد مكي بالمسلسل.

وعرض العام الماضى الجزء السابع من مسلسل "الكبير" وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.