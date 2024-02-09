رئيس الطائفة الإنجيلية: الخادم الأمين يجب أن يكون صادقا في كل الأحوال

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الخميس، بمحافظة المنيا، في حفل تنصيب القس مدحت ميشيل رياض راعيًا للكنيسة الإنجيلية ببني مهدي، ورسامة المهندس بيشوي رضا شيخًا بالكنيسة، كما شارك رئيس الإنجيلية في حفل تنصيب القس هاني إسحق للكنيسة الإنجيلية ببني مزار، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس مجدي رفعت، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ صموئيل باقي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس ملاك قاعود، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي لمجمع المنيا، والقس نبيل صموئيل، رئيس لجنة الشؤون القضائية لمجمع المنيا، والقس سمير بشرى، رئيس لجنة شؤون القسوس لمجمع المنيا الإنجيلي، والقس سامي فؤاد، رئيس مجلس كنيسة بني مهدي، والشيخ عزت فهمي، رئيس لجنة شؤون الشيوخ لمجمع المنيا الإنجيلي، وحضور عدد من القيادات الدينية التنفيذية والشعبية من محافظة المنيا.

قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس مدحت ميشيل والقس هاني إسحق والشيخ بيشوي رضا، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب كنائس المنيا الحبيب احتفالات اليوم.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "أن الكنيسة المحلية هي أساس ومستقبل الكنيسة العامة، وعلى الخادم الأمين في خدمته، أن يكون صادقًا في كل الأحوال وأهمها في المواقف الصعبة، وعلينا أن نعلم يا احبائي أن دور الكنيسة الحقيقي أن تتجاوب وتتحرك من أجل احتياجات الناس وخدمة الجميع بدون إبهار وتمييز".