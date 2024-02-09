بسبب حرب غزة.. تجار الحشيش في المغرب يقاطعون الزبائن الإسرائيليين

كشف موقع ماكو العبري التابع للقناة 12 الإسرائيلية أن تجار المواد المخدرة والحشيش في المغرب قرروا مقاطعة التجار في إسرائيل احتجاجات علي العدوان علي غزة وقتل المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء.

وصرح أحد تجار الحشيش في إسرائيل أن “تجار الحشيش في المغرب ليسوا على استعداد لبيع المزيد من الحشيش لنا سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء، لقد قرروا مقاطعتنا بسبب الحرب لقد فقدنا الكثير من المال عشرات الملايين من الشواكل على الأقل”.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة مع تلويحه بهجوم بري، كما قنص عددا من الفلسطينيين في محيط مستشفى ناصر بخان يونس وأجبر النازحين على مغادرة مركزي إيواء بالمدينة، وسط إعلان وزارة الصحة ارتفاع ضحايا العدوان إلى 27 ألفا و947 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الجرحى بلغ 67 ألفا و459 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و142 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين مأهولين في مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.