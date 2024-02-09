عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حرب غزة.. تجار الحشيش في المغرب يقاطعون الزبائن الإسرائيليين

صدى البلد

كشف موقع ماكو العبري التابع للقناة 12 الإسرائيلية أن تجار المواد المخدرة والحشيش في المغرب قرروا مقاطعة التجار في إسرائيل احتجاجات علي العدوان علي غزة وقتل المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء.

وصرح أحد تجار الحشيش في إسرائيل أن “تجار الحشيش في المغرب ليسوا على استعداد لبيع المزيد من الحشيش لنا سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء، لقد قرروا مقاطعتنا بسبب الحرب لقد فقدنا الكثير من المال عشرات الملايين من الشواكل على الأقل”.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة مع تلويحه بهجوم بري، كما قنص عددا من الفلسطينيين في محيط مستشفى ناصر بخان يونس وأجبر النازحين على مغادرة مركزي إيواء بالمدينة، وسط إعلان وزارة الصحة ارتفاع ضحايا العدوان إلى 27 ألفا و947 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الجرحى بلغ 67 ألفا و459 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و142 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين مأهولين في مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة في السوق الموازي.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

حكم استعمال الكريمات أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: الأهلي الأقرب للفوز ببطولة الدوري

التنمية المحلية: تخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل لتأهيل صف ثان بالمحليات

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

وفاة نقيب صيادلة مصر السابق وهذا موعد الجنازة

رئاسة الجمهورية : أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث جلسة تصوير|شاهد

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

فيديو

قفزة جديدة للذهب واستقرار الدولار .. ماذا يحدث؟.. فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ