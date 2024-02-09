جريمة الشرقية.. منجد ينهي حياه زميله داخل منزله

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث العاشر بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة منجد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة داخل الشقة سكنه "مستأجرة".

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة منجد - مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تردده على المصنع محل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فى ضوء سابقة عمله لدى المجنى عليه وطرده من العمل لخلافات مالية، وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجنى عليه وطالبه بالمبلغ المالى فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليه بسلاح أبيض وأحدث إصابته التى أودت بحياته وسرقة هاتفه المحمول ولاذ بالهرب، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة فى الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.