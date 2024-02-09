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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى : القرارات الرئاسية دليل على انحياز القيادة السياسية للطبقات الكادحة

حسن المير عضو مجلس
حسن المير عضو مجلس النواب

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان أن الواقع والتاريخ أكدا لكل المصريين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى منصبه الرئاسى فى عام 2014 وهو يعطى أكبر اهتمام لتخفيف الأعباء المعيشية عن الطبقات الكادحة مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك عندما شعر الرئيس السيسى بمعاناة المصريين من ارتفاع الاسعار لم يتردد لحظة فى اصدار أكبر حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية وإصدار تكليفات عاجلة للحكومة للبدء فى تنفيذها فى شهر مارس المقبل.


وثمن " المير " فى بيان له أصدره اليوم بهذه القرارات الرئاسية التاريخية والجديدة وفى مقدمتها رفع أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء مؤكداً أن هذه القرارات أسعدت كل المصريين وبعث برسالة من الرئيس السيسى بأنهم فى قلب وعقل القيادة السياسية والدولة المصرية
واعتبر المهندس حسن المير هذه القرارات بمثابة دليل قاطع على انحياز حقيقى من الرئيس السيسى للطبقات الكادحة لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية وارتفاع الأسعار مطالباً من الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين.

حسن المير مجلس النواب لجنة القيم السيسي

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