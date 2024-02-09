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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقالة مدرب بوركينا فاسو قبل المباراة المرتقبة أمام مصر في تصفيات كأس العالم

هوبير فيلود
هوبير فيلود

أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم رحيل المدير الفني الفرنسي هوبير فيلود عن منصبه بعد نهاية مشوار منتخب البوركينابي في كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار. 

وجاء في بيان رسمي صادر عن الاتحاد أن المشاركة والنتائج في البطولة لم تكن على مستوى توقعات الشعب البوركيني، ما دفع إلى عدم تجديد تعاقد المنتخب مع فيلود ورحيله مع الطاقم الفني المعاون.

 وأعرب البيان عن الشكر لفيلود، وأكد التحضير للمواجهات المقبلة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، مع التوجه نحو تعيين مدير فني جديد كفء في الفترة المقبلة.

يتجه المنتخب البوركينابي لخوض أول مباراة رسمية له أمام المنتخب المصري في شهر يونيو المقبل، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، سيتنافس الفريقان في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، حيث يحتل المنتخب المصري الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب البوركينابي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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