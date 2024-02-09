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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسائل أمنية حساسة | سارة نتنياهو تتجسس على الحكومة الإسرائيلية

سارة نتنياهو
سارة نتنياهو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة عن تجسس سارة نتنياهو زوجة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على اجتماعات الحكومة والتي ناقشت مسائل أمنية حساسة.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن سارة نتنياهو شوهدت في مكتب مجاور لأحد المكاتب التي كانت تعقد فيها مناقشات مجلس الوزراء أمس الخميس، حول مسائل أمنية حساسة. 

وأضافت القناة العبرية، أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف شوهدت وهي تدخل الغرفة السابقة لإطلاع زوجة رئيس الوزراء على الاجتماع أثناء انعقاده. 

وقال وزير في حكومة الاحتلال لم يذكر إسمه للقناة الـ13 "يبدو أن هذه هي الطريقة التي تراقب بها عن كثب ما يحدث، إنه سلوك غير لائق".

ويرفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا التلميح، قائلا إن سارة نتنياهو تتواجد في مكتب رئيس الوزراء من وقت لآخر لحضور اجتماعات تعقدها مع عائلات الرهائن.

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