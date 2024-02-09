المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل

قال النائب عمرو درويش، آمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الفترة الماضية، هو إستحقاق قانوني مهم جدا لضبط المنظومة العمرانية فى مصر والبناء.

أضاف النائب عمرو درويش، آمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم" المذاع عبر فضائية “dmc”، أن الأصل فى هذا القانون هو الإتاحة للتصالح فى جميع المخالفات فى عموم الجمهورية بمختلف المحافظات، موضحا: “منتظرين اللائحة التنفيذية.. لأن هناك ملايين من الحالات المنتظر صدور تلك اللائحة من أجل إقرارها”.

وتابع النائب عمرو درويش، آمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أبرز هذه الحالات هو التصالح فى المجتمعات العمرانية الجديدة على الأدوار الأخيرة فى المناطق السكنية الواقعة فى حيز المجتمعات العمرانية، أيضا الكتل الصغيرة القريبة خارج الأحوزة العمرانية، لافتا إلى أنها من المسائل المهمة التي يعالجها القانون.