وكيل لجنة الإسكان بالنواب: قانون التصالح يعالج التشوه المعماري في مصر

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج التشوه المعماري في مصر، مشيرا إلى أن قانون التصالح يطوي صفحة الماضي في مخالفات البناء.

وقال طارق شكري، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إنه نحتاج لقانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، نظرا لوجود مشاكل في قضية الإيجارات.

المالك والمستأجر

وتابع كيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن يجب على الحكومة إعداد دراسات وإحصاءات حول العلاقة بين المالك والمستأجر.

