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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون إسرائيليون يمنعون دخول المساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم

صدى البلد

تجمع العشرات من المتظاهرين على الحدود الإسرائيلية عبر معبر كرم أبو سالم لمنع وصول المساعدات إلى غزة، وفقا لتقرير صادر عن شبكة NBC.

تجمعت مجموعة صغيرة تابعة لمنظمة تساف 9، اليوم الجمعة، على معبر كرم أبو سالم، بهدف عرقلة مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويأتي هذا الإجراء في وقت تعاني فيه المنطقة من نقص الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والموارد الطبية.

في وقت سابق، نظمت نفس المجموعة مظاهرة عند معبر كرم أبو سالم في إسرائيل، حيث حاولت بالمثل منع المساعدات الإنسانية. وفي بيان ترجمته قناة NBC، أكدت المجموعة أنه يجب وقف تسليم المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقالت المنظمة يوم الأربعاء "منذ أسابيع تقريبا، يسير آلاف الإسرائيليين نحو المعابر من جميع أنحاء البلاد قائلين بصوت واضح: لن تمر المساعدات حتى يعود آخر مختطف".

وتسلط هذه المظاهرة الضوء على التوترات والتعقيدات المستمرة التي تحيط بالجهود الإنسانية في منطقة غزة.

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