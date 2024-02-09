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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري، استمرار غياب الحارس الدولي رايس مبولحي عن الفريق بعد إصابته خلال مشاركته مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية، التي شهدت خروج المنتخب من دور المجموعات. 

وأوضح النادي في بيان رسمي صادر اليوم  أن مبولحي لم يتعاف بشكل كامل من إصابته في القدم ويخضع لفحوصات طبية معمقة وإعادة تأهيل خارج البلاد.

وكشفت صحيفة "النهار" الجزائرية عن غياب مبولحي عن مباراة الأهلي المصري مع شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، حيث من المتوقع أن يتم استبعاده من التشكيلة بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وتأتي هذه الأخبار قبيل مواجهة قوية بين الأهلي وشباب بلوزداد، حيث يتصدر الأهلي المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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