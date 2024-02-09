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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كليات جامعة القاهرة تنهي استعدادها للفصل الدراسي الثاني.. تفاصيل

طلاب
طلاب

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن انتهاء كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

وقال الدكتور محمد سامح ، الكلية  تنتهي من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب وبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 وذلك وفقا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الكلية الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

و أوضح أن الدراسة لمرحلة الليسانس (القسم العربي- القسم الإنجليزي) تب يوم السبت الموافق 10-2-2024 بفرعي الكلية بالجيزة والشيخ زايد.

جامعة القاهرة 

وكان أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 /2024 طبقاً للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.


 

وأكد الدكتور محمد الخشت، انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

الاستعدادات والتجهيزات الحقوق جامعة القاهرة الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

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