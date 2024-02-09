وول ستريت جورنال: السعودية تربط التطبيع مع إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن نافذة التوصل إلى اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي هذا العام ستغلق ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في غضون أسابيع.

وأكدت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين لم تذكر أسماءهم، أن بن سلمان أبلغ بلينكن عن هذا الموقف خلال اجتماعهم في الرياض وقت سابق من هذا الأسبوع، في إطار جولة الوزير الأمريكي السادسة في المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي ضد غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض اقتراح حماس بوقف إطلاق النار بعد اجتماعه مع بلينكن، الذي كان في إسرائيل للمساعدة في التفاوض على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وتعتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يزال من الممكن التوسط في اتفاق تطبيع تاريخي بين السعودية وإسرائيل، لكن نافذة التوصل إلى اتفاق تغلق مع استمرار القتال في غزة وتصاعد الحملة الرئاسية الأمريكية.