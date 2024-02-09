الظهور الأول لجوميز.. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة الدوري

يترقب مشجعو الزمالك مواجهة الفريق مع الإسماعيلي في دوري Nile، خاصة بعد تولي المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتدريب الزمالك خلفًا لمعتمد جمال.

تقام المباراة في ملعب الإسماعيلية يوم الاثنين الموافق 19 فبراير الساعة السابعة مساءً، ومن المتوقع بثها عبر قناة أون تايم سبورتس.

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي، عن التعاقد مع 10 صفقات من العيار الثقيل، وذلك لتدعيم خطوط الفارس الأبيض خلال الموسم الجاري، بقيادة المدرب البرتغالي الجديد جوزيه جوميز.

وتمكن نادي الزمالك، من الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية الجاري، وذلك عقب حل أزمة القيد، وأبرم 10 صفقات من العيار الثقيل، وجاء على رأسهم النجم عبد الله السعيد، قادمًا من صفوف فريق بيراميدز.