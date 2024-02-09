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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رجال عاشوا ألف عام.. اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يكرم جلال الشايب

صدى البلد

استضاف اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا ندوة ثقافية للدكتور جلال الشايب لمناقشة كتابه “رجال عاشوا ألف عام”، كما منح الاتحاد وسام التميز للمؤلف.

وقام الكاتب أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية وأمين عام الاتحاد بتقديم الوسام قائلاً إن كتاب رجال عاشوا ألف عام هو كتاب الكتب ، فهو يحوي مادة موسوعية رصينة وشيقة ، في مساحة هائلة تمتد من الفلسفة إلي الفيزياء ومن الإيديولوجيا إلي الأدب ، وهو عمل جاد يستحق التكريم والتقدير.


من جانبه أشاد الدكتور جلال الشايب بتكريم اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وبالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد ، وقال إنه اختار تسع شخصيات للحديث الموسع عنها ، ضمن ما يعرف بأدب التراجم ، وكان المعيار الأساسي في اختيار الشخصيات هو دورها الكبير في إحداث تحول عالمي قد يمتد لألف عام. 

حظي كتاب جلال الشايب باهتمام القراء والباحثين ، كما استضافه معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ للمناقشة والحوار ، في إحدى فعالياته الثقافية .  

صدر كتاب (رجال عاشوا ألف عام) عن دار ديوان ، ويتناول سيرة : جون ستيوارت ميل ، وتشارلز دارون ، وكارل ماركس ، ودستويفسكى، وليو تولستوي ، وفريدريك نيتشه ، وسيجموند فرويد ، وبرتراند راسل ، وألبرت أينشتاين ، ويصل عدد صفحات الكتاب إلي نحو سبعمائة وخمسين صفحة.

تخرج الدكتور جلال الشايب في كلية الفنون الجميلة ، ويعمل مدرساً بالكلية ، والكتاب هو السادس للمؤلف . 

يذكر أن اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا تأسس عام ١٩٥٨ في سريلانكا ، وعقد مؤتمره التأسيسي في تركيا ، ثم انضمت إليه أمريكا اللاتينية بعد مؤتمر الاتحاد في فيتنام عام ٢٠١٣، وحينما تولي الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة المصري الأسبق قيادة الاتحاد قام بنقل مقره إلي القاهرة . 

وشهد الاتحاد دوراً كبيراً لعدد من رموز الفكر والثقافة في مقدمتهم الأديب والكاتب لطفي الخولي الذي تولي منصب الأمين العام للاتحاد عقب يوسف السباعي . وكان من بين نخبته الفكرية الأديب عبد الرحمن الشرقاوي والشاعر محمود درويش والكاتب إدوار الخراط وعدد من قادة المعرفة في القارتين.

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