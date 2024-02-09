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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موتسيبي يثير الغموض حول موعد أمم إفريقيا 2025 ومونديال الأندية

موتسيبي
موتسيبي

قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إن 2 مليار شخص يشاهدون الكان على مستوى العالم، مؤكدا أن النسخة الحالية للبطولة قوية للغاية.

أوضح موتسيبي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أنه يجب أن يكون الجميع داخل إفريقيا فخورا بالبطولة القارية، كما أن الفترة المقبلة ستكون أفضل.

وتابع: "نجاح الكرة الإفريقية يعتمد على عمل جماعي، وتتنافس البلدان وتلعب معا من أجل تقديم مستويات أفضل في البطولة القارية".

أشار إلى أن نسخة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامته في المغرب سيكون أكثر تنافسية وسيحظى بنجاح مبهر.

أعلن الاتحاد المغربي إقامة البطولة صيفا، وهو ما يتعارض مع كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا بمشاركة 32 فريقا في نفس التوقيت.

ورد موتسيبي على هذا التضارب برسالة غامضة، قائلاً: "حتى الآن البطولة ستقام في نفس توقيت مونديال الأندية، هناك بطولات عديدة تقام في نفس التوقيت".

وتابع: "لا أريد الحديث عن الموعد حاليا لأنه ما زالت هناك مناقشات حول هذا الأمر وكل ما أريد قوله أن نسخة 2025 ستكون ممتازة".

وأشاد موتسيبي باستضافة كوت ديفوار للنسخة الحالية، حيث إن الشعب الإيفواري استثنائي ومتحمس، موضحا أنه سافر عبر البلاد وتمكن من رؤية الآلاف من الناس.

وعن اتهامات الفساد التي تلاحق وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، قال موتسيبي: "لا شك أننا نحترم سيادة دولة تونس، وناقشنا الأمر في اجتماع المكتب التنفيذي، وسنتابع الإجراءات الخاصة بتقديمه للمحكمة ونفس الأمر مع رئيس الاتحاد المالي".

وأشار إلى أن البطولات المحلية أحد أسباب تطور الكرة الإفريقية، مؤكدا استمرار بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين.

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