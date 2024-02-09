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الإشراف العام
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تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

مذيعة صدى البلد ندى
مذيعة صدى البلد ندى باهي

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي ، تغطية، حول مفاجأة سارة تنتظر ملايين المصريين، حيث تستعد وزارة التضامن الاجتماعي؛ للبدء في صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر  فبراير 2024، بداية من يوم الخميس المقبل، الموافق 15 فبراير، بالإضافة إلى توضيح مجهودات الدولة، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وينتظر 22 مليون مواطن، بإجمالي 5.2 مليون أسرة، معاش تكافل وكرامة شهريا، والآن ينتظرون تنفيذ قرار رئيس الجمهورية حول زيادة المعاش 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، حيث تصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيزها.

ووفق وزارة التضامن الاجتماعي، يتقاضى معاش تكافل وكرامة 22 مليون مواطن، بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، بجانب تمتعهم بالعديد من الخدمات المتميزة مثل مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي، والصحة .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من شهر مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة).

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تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

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