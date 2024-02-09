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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر وقطاع الناشئين في الأهلي

اجتماع الخطيب مع
اجتماع الخطيب مع كولر وقطاع الناشئين

 

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا بعد ظهر اليوم، جمع كلًّا من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومساعده كارلوس بيرينجر، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة، ومن قطاع الناشئين الكابتن وليد سليمان رئيس القطاع، والكابتن بدر رجب المدير الفني.

جرى الاجتماع في إطار رؤية الكابتن محمود الخطيب، المشرف العام على الكرة، للحفاظ على التواصل المستمر بين قطاع الناشئين والدرجة الأولى، ووجود تنسيق كامل بشأن الأمور الفنية والاستعانة ببعض العناصر المميزة من قطاع الناشئين للفريق الأول، وإتاحة الفرصة لأيٍ منهم للمشاركة، وفقًا لرؤية مارسيل كولر عندما تسمح الظروف بذلك.

 كما تطرق الاجتماع إلى تقييم بعض عناصر القطاع الذين تم الاستعانة بهم في معسكر الإمارات الأخير. وتحدث كولر بإيجابية واضحة عن إمكاناتهم الفنية والبدنية وقدراتهم على الانضمام للفريق الأول عند الاستمرار في بذل الجهد واكتساب الخبرات اللازمة. جاء في الاجتماع أيضًا حديث الكابتن بدر رجب عن وجود عناصر أخرى مميزة في فرق القطاع المختلفة، وكلها تبشر بمستقبل طيب.

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