فيسبوك يساوي بين الصهاينة واليهود مما يثير الجدل حول حرية التعبير

في خطوة تثير الجدل، تدرس شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، وفقا لموقع أنترسيت، فرض قيود أكثر صرامة على استخدام مصطلح "الصهيوني"، مما يثير مخاوف بشأن الآثار المحتملة على حرية التعبير فيما يتعلق بالقومية الإسرائيلية.

ويقول المنتقدون إن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تحمي تصرفات الحكومة الإسرائيلية من التدقيق وتقوض الجهود المبذولة لمكافحة معاداة السامية.

أعرب متحدث باسم منظمة صوت من أجل السلام، وهي منظمة يهودية مناهضة للصهيونية تدافع عن الحرية الفلسطينية، عن استيائه إزاء فكرة ميتا، قائلًا: "نشعر بالرعب عندما علمنا أن منظمة ميتا تفكر في التوسع عندما يتعاملون مع "الصهيونية" - وهي أيديولوجية سياسية - باعتبارها مثل "يهودي/يهودية" - هوية عرقية دينية."