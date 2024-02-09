خطيرة على الأم والجنين .. اكتشفي طرق الوقاية من الولادة المبكرة

تعد الولادة المبكرة من اكثر المشكلات الصحية التي تعرض الجنين والام لمخاطر عديدة لذا من المهم معرفة كيفية الوقاية منها إن الحفاظ على صحتك طوال فترة الحمل هو أفضل طريقة لمنع الولادة المبكرة فلا توجد طريقة واحدة فقط لمنع الولادة المبكرة، ولكن يمكنك اتخاذ مجموعة من الخطوات الصحية التى تعمل على تقليل حدوثها.

نعرض لكم طرق الوقاية من الولادة المبكرة وذلك وفقا لما جاء في موقع كليلافند كلينك.

تجنب التبغ أو الكحول أو المخدرات أثناء الحمل.

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

احصلي على رعاية شاملة قبل الولادة طوال فترة الحمل.

تقليل مستوى التوتر لديك.

انتظري 18 شهرًا على الأقل بين حالات الحمل.



اتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا لاحظت أيًا من العلامات التالية لخفض احتمالات الولادة المبكرة:

إفرازات مهبلية غير طبيعية (تسرب السوائل) أو نزيف.

تقلصات أو تشنجات، مع أو بدون إسهال.

ألم مستمر في أسفل الظهر.

الضغط في الحوض أو البطن.

"كسر الماء" الخاص بك.

الولادة المبكرة يمكن أن تخلق مخاوف صحية خطيرة للطفل وعندما لا يكون لدى الرضيع الوقت الكافي للنمو في الرحم، فقد لا تتطور الأعضاء المهمة بشكل كامل ومع ذلك فإن التقدم في رعاية الأطفال حديثي الولادة يساعد العديد من الأطفال المبتسرين على النمو ليصبحوا أطفالًا أصحاء وأقوياء.